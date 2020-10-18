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Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира

Этого почти никто не прогнозировал.

Фото AFP

Американский боксер Теофимо Лопес одержал победу над украинцем Василием Ломаченко в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в легком весе.
Двенадцатираундовый поединок, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой 23-летнего Лопеса единогласным решением судей. Счет судейских записок - 116:112, 119:109, 117:111.

Тридцатидвухлетний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Лопес - поясом Международной боксерской федерации (IBF). После этой победы американец объединил все четыре пояса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Изначально планировалось, что объединительный бой между Ломаченко и Лопесом пройдет 30 мая, но поединок был отменен из-за пандемии коронавируса. Лопес одержал 16-ю победу на профессиональном ринге, из них 12 - нокаутом. Ломаченко потерпел второе поражение в карьере при 14 победах (10 - нокаутом).
РИА Новости
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