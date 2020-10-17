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У брестского «Динамо» беда с финансами: игроки с весны не видели полных зарплат и до сих пор ждут премий за чемпионство

После чемпионского сезона брестскому «Динамо» приходится нелегко. Несмотря на довольно успешное выступление в еврокубках, дела «сине-белых» в чемпионате складываются не лучшим образом.

У брестского «Динамо» беда с финансами: игроки с весны не видели полных зарплат и до сих пор ждут премий за чемпионство
Впереди времена триджика?

После чемпионского сезона брестскому «Динамо» приходится нелегко. Несмотря на довольно успешное выступление в еврокубках, дела «сине-белых» в чемпионате складываются не лучшим образом. Прямо сейчас они располагаются на восьмой строчке в таблице и имеют лишь теоретические шансы на чемпионство. Но самое тревожное для болельщиков и игроков брестчан то, что клуб практически весь год испытывает серьезные финансовые проблемы. По информации Tribuna.com с весны футболисты не получают зарплаты в полном объеме.

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Разговоры о финансовых трудностях в «Динамо» начались еще зимой. В апреле Артем Милевский говорил, что перед брестчанами не закрыли вопрос по премиальным за чемпионство. От источников, близких к клубу, мы узнали, что бонусы за золото получили лишь покинувшие команду Марцел Личка и Георгиос Кацикас, у которых вознаграждение было прописано в контрактах. Забавно, что греческий защитник провел всего шесть матчей в вышке в 2019-м, но за вклад в общую победу получил 50 тысяч долларов. Остальным игрокам премиальные обещаны на словах. Пока все верят в слово Александра Зайцева.

Ближе к лету босс брестчан заявил, что из-за последствий коронавирусной пандемии его бизнес переживает непростые времена. Естественно, это не могло не сказаться на благополучии «Динамо». Проект оказался на грани банкротства, но его все-таки удалось спасти. Правда, футболистам пришлось пойти на урезание зарплат. По словам босса, игроки получали лишь 10 процентов от сумм, указанных в контрактах. 


– «Динамо» – дорогой проект. Пандемия очень нас приземлила. Мы вынуждены были резко сократить затраты на клуб. Рассчитывали в этом сезоне быть в нулях по зарплатам. Не буду называть цифры. Скажу так, что мы собрали очень внушительную по белорусским меркам сумму от спонсоров и рекламодателей […] Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились. Было очень тяжело по финансам, – говорил Зайцев в начале июня. – Сейчас и у меня по некоторым бизнесам полегче стало. И в коллективе стало полегче. С ребятами удалось найти общий язык. Пришло время, когда надо играть не только из любви к деньгам, но и из любви к футболу. Понятно, никто не отменял финансовый вопрос. Разберемся.

К сожалению для игроков, разобраться получается не очень. В разговорах без диктофона футболисты «сине-белых» рассказывают, что финансовая ситуация в клубе не сильно улучшилась. С весны игроки и тренеры брестчан получают лишь малую часть своих зарплат. На карточки приходит около 2-3 тысяч белорусских рублей ежемесячно. Руководство «Динамо» очень ждет денег, которые клуб заработал за время еврокампании. Если что, за матчи в ЛЧ и ЛЕ брестчанам причитается 2,48 миллиона евро от УЕФА. Внушительная часть от этой суммы пойдет на погашение задолженностей перед игроками. 

В среду мы обратились в пресс-службу «Динамо» с просьбой прокомментировать информацию о финансовом положении клуба, но не получили ответа. По словам пресс-секретаря «Динамо» Нины Кононюк, какая-либо официальная информация может появиться только на следующей неделе. 

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Брестчане весь сезон старались не падать духом, но последствия безденежья уже проявляются. На днях ряды «сине-белых» покинул Александр Павловец. Защитник уехал в «Ростов», хотя должен был присоединиться к команде Валерия Карпина после окончания сезона. И это несмотря на то, что в ростере динамовцев осталось всего два номинальных центрдефа. 

Такая спешка выглядит довольно странной. Впрочем, как и намек на скорое расставание с Брестом Артема Милевского. На днях лидер «сине-белых» вовсе сделал пост в Instagram с текстом «Скоро отходная. Украина, скоро буду». Агент футболиста Александр Панков никак не комментирует информацию о возможном расставании Милевского с «Динамо». Впрочем, можно предположить, что в ближайшем будущем 35-летний плеймейкер закончит карьеру и отправится в Украину. В своих интервью футболист не раз заявлял, что планирует жить в Киеве после того, как повесит бутсы на гвоздь. 

Впрочем, кто знает, возможно, Миля еще попылит в чемпионате Украины. Лучшим вариантом для этого видится команда «Колос», в которой играет ровесник и давний друг Артема Евгений Селезнев. Вдобавок у агента Панкова отличные связи с руководством клуба, в котором играет несколько его подопечных. 

Клуб из поселка стал сенсацией украинского футбола. У него крутой стадион, звезда в составе и участие в Лиге Европе после первого же года выступлений в сильнейшем дивизионе

Вообще, интересно посмотреть, что будет с «Динамо» этой зимой, ведь контракты большинства игроков истекают в конце декабря.

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В футбольной тусовке уже не первый месяц ходят разговоры, что после окончания сезона Александр Зайцев покинет «Динамо» и сконцентрируется на «Рухе». По бумагам босс «сине-белых» не является владельцем молодого брестского клуба, но по-прежнему находится где-то рядом. 

При таком раскладе воскресное брестское дерби – отличный шанс для игроков «Динамо» доказать боссу свою состоятельность и наиграть на будущие контракт в «Рухе» (приходилось слышать о том, что возможна внутрибрестская миграция футболистов). Тем более команда Александра Седнева все еще сохраняет шансы на четвертое место в чемпионате, которое при определенных раскладах дает право на участие в Лиге Европы.

В воскресенье нас ждет крутейшая заруба на «Брестском». 

Фото: vk.com/dynamobrest
Александр Ивулин
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