











В Минске проходит первый тур национального чемпионата. Один результат стоит с самого начала: Ковалев — Царук — 0:1. В этой партии не сделано ни одного хода. Сильнейший гроссмейстер Беларуси Владислав Ковалев планировал сыграть в турнире, присутствовал накануне на жеребьевке, но за несколько часов до старта, прислал письменный отказ. Дело в том, что Республиканский центр олимпийской подготовки (фактически — место работы Ковалева) подготовил "дополнительное соглашение" к контракту. Бумаги раздали всем участникам на открытии и попросили подписать.





В документе, в частности, запрещается публично высказываться без согласования с нанимателем; есть и еще несколько ограничительных пунктов, очевидно имеющих политическую подоплеку. Ковалев посчитал это нарушением своих конституционных прав, подпись не поставил и от соревнования отказался.





Владислав подписался под письмом белорусских спортсменов с требованиями к власти. Из известных гроссмейстеров в списке подписантов также Андрей Жигалко, Сергей Азаров, одной из первых к требованиям присоединилась глава белорусских шахмат Анастасия Сорокина. Всего — 889 подписей.





Еще раньше в высшей лиге отказались участвовать гроссмейстер Евгений Подольченко и международный мастер Виталий Мерибанов. Оба также подписались под письмом спортсменов.



