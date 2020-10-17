У «Барселоны» могут отобрать за долги клубные активы и стадион

И виной этому не коронавирус, пишет spektr.by





Сириа рассказал, что клуб выплачивает зарплаты за этот год за счёт займа, который был взят на 30 лет. Инвестиционный банк, который выдал займ клубу, получает по нему 3–4%, так что он не против такого использования кредитных средств.





«Вопрос в том, что будет в случае невыплаты долга. Заберут активы клуба? Стадион? Потому что условия по займам у инвестиционных банков намного жёстче, чем у традиционных», – заявил Сириа.



