+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Елена Левченко приняла участие в концерте в Новой Боровой в свою честь

Баскетболистка Елена Левченко, которая в четверг вышла на свободу после 15 суток ареста за участие в мирной акции протеста, приняла участие в концерте в Новой Боровой в ее честь.

 Видео оттуда в своем Instagram опубликовал ютьюб-блогер Никита Мелкозеров.

— Всем добрый вечер! Спасибо огромное, что сегодня нас сюда пригласили. Мои друзья и коллеги здесь. Я не готовилась. Я не знала, что я здесь буду сегодня что-то говорить… Вы знаете, я не могла никогда представить, что я почувствую такую любовь, такую поддержку, такое объединение нации и людей, которые не просто невероятные, а они показали и показывают вот эту силу, дух и стойкость. Что мы не просто народ, а мы семья.

Я вам хочу сказать огромное спасибо. Тем, кто поддерживал меня, поддерживал моих коллег, кто поддерживал мою семью, которая очень переживала. Когда мне привезли второй протокол, то я больше всего переживала за маму, за отца… Как это все перенести.

Я чувствовала поддержку, даже когда находилась там. Потому что были девчонки, которые приносили нам новости. Мы знали, что происходит, и это придавало силы и дух. Мы слышали вас в камере в воскресенье. Мы знали, что вы там, рядом — это очень помогает. Огромное вам всем спасибо! Я не сделала ничего особенного — я просто высказала свое мнение и свое отношение к тому, что происходит. Я не могла молчать. Спасибо вам огромное! — сказала Левченко.


Напомним, Елена Левченко должна была выйти на свободу вчера рано утром, однако ее задержали до второго суда. На нем ей постановили дать штраф 810 рублей, а затем вывезли с Окрестина прямо домой, минуя встречающих ее людей. Там она рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время ареста.
sport.tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]