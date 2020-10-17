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Тихановская обсудила с главами МИДов Балтии бойкот чемпионата мира по хоккею

Светлана Тихановская провела встречу с главами МИДов Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает её пресс-служба.


Во время встречи обсуждался ультиматум, который Тихановская выдвинула нынешним белорусским властям. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и заявили, что будут усиливать санкции со своей стороны. 

Как известно, страны Балтии ввели национальные "чёрные списки" по Беларуси — шире, чем "чёрный список" ЕС. Страны Балтии ввели санкции против Александра Лукашенко, хотя Евросоюз не включил его в свой "чёрный список". Тихановская поблагодарила эти страны за расширенный список санкций.

Также на встрече Тихановской с дипломатами обсуждался перенос или бойкот чемпионата мира по хоккею в Минске — как знак протеста против репрессий в отношении спортсменов.

Министры сообщили, что ждут доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси. После этого они смогут начать преследование всех, кто причастен к насилию.
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