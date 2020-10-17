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Уимблдон-2021 может пройти без зрителей

Организаторы рассматривают возможность проведения Уимблдонского турнира без зрителей, сообщается на сайте соревнований.

В этом году Уимблдон был отменен из-за коронавируса. Турнир отменили впервые с 1945 года.

В 2021 году Уимблдон запланирован с 28 июня по 11 июля. Организаторы рассматривают вариант проведения соревнований без болельщиков. Вместе с тем, не исключается возможность проведения турнира с полной и частичной заполняемостью трибун.

Все рассматриваемые варианты зависят от позиций властей Великобритании и органов здравоохранения.
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