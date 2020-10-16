"Не арестованные Лукашенко" Шевченко прокомментировал новость, что впервые в истории КХЛ в составе "Динамо" будут только белорусы
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал новость, что впервые в истории КХЛ в составе минского «Динамо» будут только белорусы.
«… не арестованные Лукашенко», – написал Шевченко.
Трибуна напомнает, в заявку минского «Динамо» на домашний поединок чемпионата КХЛ против «Локомотива», который пройдет вечером 16 октября, войдут исключительно белорусские игроки.
17:55 16/10/2020
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