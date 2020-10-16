+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Попов о снижении президентских стипендий спортсменам: «Ребята, которые молчат, все это хавают, грубо говоря, заслуживают того, что с ними делают чиновники»

Чемпион мира и Европы, победитель I Европейских игр Степан Попов прокомментировал информацию о том, что межведомственная комиссия снизила всем спортсменам выплаты по президентским стипендиям примерно на 20 процентов.

– Действительно, это правда. Но это то, что я ожидал, если честно. Все к этому и шло.

Сначала спортсменам запретили что-либо комментировать, потом выкладывать видео с происходящими событиями в своих соцсетях. Затем руководство запретило даже лайкать подобные видеоролики! Чиновники не остановились и начали прессовать тех, кто ранее высказывался против насилия. Остальные испугались и решили молчать. И в итоге они получили свое.

Так, например, отныне постоянно составляются графики посещения спортивных центров, тренировок, пишутся дневники. Занятия расписываются ежеминутно. Дальше – больше. Снимаются стипендии, начинают увольнять неугодных людей, потому что деньги в стране заканчиваются, а спорт чиновникам не интересен. Уверен, они будут повышать планку результатов, и делать ее такой, чтобы потом были дополнительные причины снять стипендии.

Я считаю, что ребята, которые молчат, все это хавают, грубо говоря, заслуживают того, что с ними делают чиновники. И мы видим, как убирают действительно грамотных, творческих людей, квалифицированных тренеров из команд, а на их места ставят обычных исполнителей, тех, кто абсолютно не пригоден для этого места.

Но даже тех, кого убирают, все равно молчат. Почему? Не знаю. Но в таком случае могу сказать, что человек сам делает свой выбор. Если они молчат, значит, они согласны с тем, что творится в стране, они за такую власть и такой подход к спорту, – сказал Попов.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]