– Действительно, это правда. Но это то, что я ожидал, если честно. Все к этому и шло.





Сначала спортсменам запретили что-либо комментировать, потом выкладывать видео с происходящими событиями в своих соцсетях. Затем руководство запретило даже лайкать подобные видеоролики! Чиновники не остановились и начали прессовать тех, кто ранее высказывался против насилия. Остальные испугались и решили молчать. И в итоге они получили свое.





Так, например, отныне постоянно составляются графики посещения спортивных центров, тренировок, пишутся дневники. Занятия расписываются ежеминутно. Дальше – больше. Снимаются стипендии, начинают увольнять неугодных людей, потому что деньги в стране заканчиваются, а спорт чиновникам не интересен. Уверен, они будут повышать планку результатов, и делать ее такой, чтобы потом были дополнительные причины снять стипендии.





Я считаю, что ребята, которые молчат, все это хавают, грубо говоря, заслуживают того, что с ними делают чиновники. И мы видим, как убирают действительно грамотных, творческих людей, квалифицированных тренеров из команд, а на их места ставят обычных исполнителей, тех, кто абсолютно не пригоден для этого места.





Но даже тех, кого убирают, все равно молчат. Почему? Не знаю. Но в таком случае могу сказать, что человек сам делает свой выбор. Если они молчат, значит, они согласны с тем, что творится в стране, они за такую власть и такой подход к спорту, – сказал Попов.



