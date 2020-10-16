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Лучший шахматист Беларуси призвал к новым выборам

Международный гроссмейстер и первый в рейтинге игрок Беларуси по шахматам Владислав Ковалев подписал письмо с требованием отставки Александра Лукашенко, сообщает «Трибуна».

Лучший шахматист Беларуси призвал к новым выборам
Ковалев входит в топ-100 лучших шахматистов мира. Семикратный чемпион и неоднократный призер Беларуси среди юношей в разных возрастах. Трижды побеждал на первенстве Беларуси до 20 лет в возрасте 15 лет (2009), 17 лет (2011) и 18 лет (2012). Многократный чемпион Беларуси по быстрым шахматам среди юношей. В 2005 году в 11-летнем возрасте поделил 1-2 место на Кубке Беларуси по быстрым шахматам среди мужчин. Дважды участвовал в престижном международном юношеском турнире «Юные звезды мира» в городе Кириши (РФ) в 2008—2009 гг.

Участник Всемирных шахматных Олимпиад в Стамбуле (2012) , Тромсе (2014), Баку (2016) и Батуми (2018) в составе сборной Беларуси, командных чемпионатов Европы 2013 г. (Варшава), 2017 г. (Крит) и мира 2017 г. (Ханты-Мансийск), Чемпион Республики Беларусь в 2016 г. Мастер спорта международного класса Республики Беларусь.

Чемпион Аэрофлот опен (2018). 3-е место в супертурнире Дортмунд (2018). Участник супертурнира в Вейк-ан-зее (2020).

Напомним, что подпись под открытым письмом с требованием новых выборов и против насилия поставили более 800 представителей белорусского спорта.  
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