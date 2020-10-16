Белорусского конькобежца дисквалифицировали на два года за допинг





Михайлову 34 года. Он десятикратный чемпион Беларуси по классическому многоборью. На международных соревнованиях лучшим результатом конькобежца является 4-е место на чемпионате мира в 2017 году.





Допинг-тест Виталия Михайлова дал положительный результат в прошлом году, когда он участвовал в чемпионате мира по классическому многоборью. Но Международный союз конькобежцев белоруса оправдал — он доказал, что не знал о наличии в пищевой добавке запрещенного вещества. Однако WADA подала апелляцию, и та в итоге была удовлетворена.