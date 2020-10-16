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У России и Азербайджана грозят отобрать Евро-2021

Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в России и Азербайджане могут быть перенесены в другие страны. Об этом сообщает The Sun.


Евро-2020 должен был пройти 12 июня — 12 июля, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Этот чемпионат Европы должен стать первым, который пройдет не на территории одной или двух стран. Он должен пройти на 12 стадионах 12 городов 11 государств — «Уэмбли» в Лондоне, «Хэмпден Парке» в Глазго, «Авиве» в Дублине, «Сан-Мамесе» в Бильбао, «Ференце Пушкаше» в Будапеште, «Альянц Арене» в Мюнхене, «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, «Паркене» в Копенгагене, «Национальном стадионе» в Бухаресте, «Олимпийском стадионе» в Риме, «Санкт-Петербурге» в Санкт-Петербурге и «Олимпийском стадионе» в Баку. В России и Азербайджане должны пройти по одному четвертьфинальному матчу.

Вчера анонимный собеседник в УЕФА сообщил The Sun, что Евро-2020 состоится несмотря ни на что, так как организация не намерена терять доход, который получит от телекомпаний. Но это не точно.

В УЕФА надеются, что болельщики смогут присутствовать на трибунах, а также признают, что турнир не может быть проведен в ранее запланированном формате — из-за пандемии коронавирусной инфекции придется сократить количество поездок. 
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