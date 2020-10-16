У России и Азербайджана грозят отобрать Евро-2021





Евро-2020 должен был пройти 12 июня — 12 июля, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.





Этот чемпионат Европы должен стать первым, который пройдет не на территории одной или двух стран. Он должен пройти на 12 стадионах 12 городов 11 государств — «Уэмбли» в Лондоне, «Хэмпден Парке» в Глазго, «Авиве» в Дублине, «Сан-Мамесе» в Бильбао, «Ференце Пушкаше» в Будапеште, «Альянц Арене» в Мюнхене, «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, «Паркене» в Копенгагене, «Национальном стадионе» в Бухаресте, «Олимпийском стадионе» в Риме, «Санкт-Петербурге» в Санкт-Петербурге и «Олимпийском стадионе» в Баку. В России и Азербайджане должны пройти по одному четвертьфинальному матчу.





Вчера анонимный собеседник в УЕФА сообщил The Sun, что Евро-2020 состоится несмотря ни на что, так как организация не намерена терять доход, который получит от телекомпаний. Но это не точно.





В УЕФА надеются, что болельщики смогут присутствовать на трибунах, а также признают, что турнир не может быть проведен в ранее запланированном формате — из-за пандемии коронавирусной инфекции придется сократить количество поездок.