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Чемпион Беларуси по американскому футболу, многократный чемпион Восточной лиги Бояр осужден на 15 суток

Чемпион Беларуси по американскому футболу, многократный чемпион Восточной лиги, игрок команды «Литвины» Игорь Бояр осужден на 15 суток.

«Забрали в субботу. Мы живем во Фрунзенском районе, а муж просто возвращался с игры — как раз был чемпионат по американскому футболу. Его довезли прямо к дому, высадили, но не дошел. Никакой информации нет, в чем причина задержания — не знаем. Игорю только в тот вечер разрешили один раз домой позвонить, сказать, что он в ИВС. Был суд — 23.34, часть первая, 15 суток», – рассказала жена Игоря Бояра.
Tribuna
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