В начале сезона-2020 БАТЭ объявил о начале перезагрузки. Клубный менеджмент решил обновить подходы в работе и осуществить изменения, которые помогли бы обеспечить прогресс всех структур «желто-синих», пишет "Трибуна".





Это коснулось и руководящих кадров – их попробовали омолодить и заменили проверенных Анатолием Капским людей. Так БАТЭ обзавелся новым генеральным директором и главным тренером, обоим было до 40. Правда, проработать хотя бы сезон в Борисове не удалось ни одному, ни другому. В клубе началась новая перестановка кадров, которая за последние месяцы коснулась ключевых постов.





Михаил Залевский, генеральный директор

Кто вместо: пока никого





В марте Залевский заменил на посту гендира БАТЭ Михаила Деменцевича, работающего в клубе с 2001 года. Последнего перевели на должность заместителя генерального директора по развитию.





Сам Залевский никогда ранее в футболе не работал. В детстве занимался в СДЮШОР «Динамо» вместе с Александром Глебом, но профессиональную карьеру не начал. После Академии МВД будущий гендир БАТЭ проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями, а затем на протяжении восьми лет работал в Белорусском народном банке, где занимал посты исполнительного директора и заместителя гендиректора. Такая работа не помешала Залевскому получить второе высшее образование по специальности «тренер-преподаватель».





Только начавшуюся карьеру Залевского в БАТЭ погубил поступок после 9 августа. Гендиректора настолько впечатлила жестокость силовиков при разгоне мирных акций, что он решился на камеру выбросить свою милицейскую форму. Отметим, что тогда же на семь суток загремел нападающий «желто-синих» Антон Сарока.





Через две недели Залевский расстался с БАТЭ. Контракт прекратили по соглашению сторон. Официальная формулировка звучала как «решение в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере».





Алексей Боровицкий, заместитель гендиректора по общим вопросам









Кто вместо: пока никого





В понедельник БАТЭ расстался с заместителем Залевского, который проработал в клубе не один год. Боровицкий являлся поклонником «желто-синих» еще с 1997 года, когда команда играла в миноре. Закончив университет и бросив работу на хлебозаводе, в 2002-м Алексей занялся рекламой и маркетингом, параллельно участвуя в жизни клуба болельщиков БАТЭ. В 2010-м Анатолий Капский открыл вакансию менеджера по маркетингу. На работу претендовали пятеро, выбор пал как раз на Боровицкого.





Поработав на этой должности и в департаменте развития, в 2019-м Алексей мог стать директором Городского стадиона в Борисове, однако назначение не произошло. Боровицкий все равно пошел на повышение, в прошлом году став заместителем генерального директора.





На руководящей должности в БАТЭ Алексей проработал год. С десятилетним стажем в футболе Боровицкий займет должность директора ГУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный центр».





Наталья Марченко, глава департамента развития









Кто вместо: пока никого





Разыгрывающая той самой крутой баскетбольной сборной Анатолия Буяльского рано завершила карьеру, в 2011-м. Однако Марченко было куда уходить. Еще будучи игроком, она получила диплом бакалавра бизнес-менеджмента в американском университете Фэрлея Диккинсона, где выступала за студенческую команду.





Наталья вышла замуж за будущего тренера БАТЭ Алексея Багу, а в феврале 2012-го начала работу в клубе, куда была лично приглашена Анатолием Капским. Марченко возглавила департамент развития, который по большей части занимается увеличением посещаемости на «Борисов-Арене». Одно время экс-баскетболистка владела 10 процентами акций БАТЭ, однако со временем доля сократилась до трех процентов.









Проработав восемь с половиной лет, Марченко покинула клуб в последних числах сентября 2020-го. По версии сайта БАТЭ, Наталья «выразила желание взять паузу в работе и уделить внимание накопившимся личным вопросам». Через несколько дней после увольнения Наталья стала одним из немногих игроков команды Буяльского, кто публично поддержал арестованную Елену Левченко.





Кирилл Альшевский, главный тренер









Кто вместо: помощник Альшевского Александр Лисовский





Коуч, как и полагается в Борисове, попал на пост главного тренера БАТЭ из структуры клуба. Между сезонами-2019 и 2020 Альшевский, приведший дубль к золотым медалям, сменил у руля команды Алексея Багу, отправившегося в чемпионат Литвы.





К середине сентября Борисов продолжал бороться за чемпионство с «Шахтером» и «Нёманом». Однако фатальным стал вылет из Лиги Европы уже на первой стадии, чего не случалось в последние семь лет. Без заболевших Станислава Драгуна и Игоря Стасевича БАТЭ уступил софийскому ЦСКА, так и не заработав в еврокубках. Через несколько дней после неудачи Альшевский покинул клуб по соглашению сторон. Меньше, чем за год работы с первой командой, коуч принес БАТЭ один титул, выиграв Кубок Беларуси-2019/20. Вакантный пост занял ассистент Александр Лисовский.





Что дальше





Ранний вылет из еврокубков обязательно ударит по клубной казне. Перед стартом Лиги Европы Андрей Капский прозрачно намекнул, что уровень зарплаты футболистов напрямую зависит от успехов на международной арене, а Альшевский открыто заявлял, что целью является выход в группу ЛЕ.





Также есть информация, что уже сейчас клуб начинает затягивать пояса. Возможно, это связано с потерей части вливаний из госбюджета. По словам агента Валерия Исаева, в начале сезона определенные силы в федерации «уже пытались лишить БАТЭ государственного финансирования». Поэтому никого не удивит, если в Борисов вернется старая гвардия, работавшая при Капском-старшем и умеющая искать дополнительные источники для жизни клуба.