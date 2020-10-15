Пятерка лучших футболистов всех времен и народов

Кажется, что весь тот дух соперничества, все те ощущения, которые человек получает от просмотра матчей, все это – результат трудов выдающихся футболистов. Итак, вашему внимаю мы хотели бы представить топ-5 российских и мировых футболистов всех времен и народов, пишет gomel.today

Диего Марадона (Аргентина)

Диего Марадона играл на позициях полузащитника и нападающего. Сменивший за свою карьеру профессионального футболиста такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз», он везде показывал отличные результаты и помогал завоевывать все новые и новые победы. Игрок столетия по версии и ФИФА и пятикратный лучший бомбардир чемпионата Аргентины. Человек, чье имя на слуху даже у людей, совсем не увлекающихся футболом.

Федор Черенков (СССР)

Ничего не намекало на карьеру успешного футболиста. Обыкновенный парень, родители которого никак не были связаны со спортом, в 19 лет становится полузащитником «Спартака». С самого детства футбол был всем для Федора. Игру Федора Черенкова зрители считали искусством, представлением, чем-то красивым. Каждый раз Федор демонстрировал все новые и новые высоты мастерства игры в футбол. Матчи были для него не просто повторяющимся алгоритмом действий, они были полотном, на котором Федор Черенков, подобно художнику, творил свои работы. По сей день имя Федора Черенкова звучит на устах спортивных комментаторов и молодых футболистов, лишь в положительном ключе.



Джанлуиджи Буффон (Италия)

Итальянец, у которого на роду было написано стать спортсменом. Родители – атлеты, а ближние родственники были представителями всевозможных видов спорта. С самого детства Буффон был увлечен футболом. Представитель таких профессиональных футбольных команд, как «Парма» и «Ювентус». Обладатель Кубка Италии, Кубка УЕФА и Суперкубка Италии. Настоящий фанат своего дела и профессионал своего дела, который горел тем, во что он вложил много лет своей жизни.





Прославленные футболисты, к сожалению, уже не играют на поле, но вы можете сделать ставку на звезд нашего времени! Коэффициенты по данным sectorbet на футбольные мачти значительно выросли у крупных букмекеров.

Йохан Кройф (Голландия)

Парень, родители которого были владельцами бакалейной лавки часто захаживал на стадион, который находился в пяти минутах ходьбы от дома, в котором он проживал, а впоследствии – Нидерландский полузащитник и нападающий, игрок таких футбольных клубов, как «Аякс», «Барселона», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Вашингтон Дипломатс», «Леванте» и «Фейеноорде». Наибольший достижений в карьере футболиста Йохан достиг в футбольном клубе «Аякс». Здесь он помог завоевать своей команде три Кубка европейских чемпионов, пять Кубков Нидерландов, Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. Трехкратный обладатель золотого мяча. Йохан Кройф признан одним из талантливейших футболистов за всю историю этого вида спорта.

Валерий Карпин (СССР)

Навсегда связавший свою жизнь со спортом, Валерий, который вырос в семье слесаря и текстильщицы, стал кумиром большого числа молодых футболистов. Валерий связал свою жизнь со «Спартаком» на долгие годы: сначала – в качестве полузащитника, а позднее – в качестве тренера. Более 100 матчей, в качестве игрока, и более 30 голов принес Валерий Карпин «Спартаку». Ему присваивается несколько раз звание чемпиона России. Два раза Валерий награждается кубком России. Сегодня – спортивный комментатор и журналист, Валерий не потерял тяги к спорту и всяческих популяризирует данный вид спорта.





На этом список не заканчивается

Футбол насчитывает еще огромное количество выдающихся личностей, которые подарили своим зрителям огромное количество впечатлений от просмотра матчей. Эти люди вкладывали огромные силы в футбол, уходили в дело с головой. Во время изучения биографии таких людей понимаешь, что футбол – это не просто спорт.



