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Подшивалов о бойкоте "Витязя" из-за Левченко: Если бы другие поддержали, никого бы не отстранили

Разыгрывающий сборной Беларуси по гандболу Александр Подшивалов, сейчас выступает в немецком «Миндене», в интервью Tribuna.com поделился мнением об отстранении «Витязя» от выступлений в чемпионате Беларуси.

Команда в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко не вышла на игру против «Машеки». На заседании БФГ по этому случаю было принято решение отстранить «Витязь».

– Основная тема последних двух недель – арест Елены Левченко.

– С одной стороны, это было неожиданно, с другой – вполне ожидаемо. Но все равно больше непонятного. Как можно так поступать со спортсменами? Да, они высказываются, но ведь люди могут говорить. Зачем давить на человека, если его мнение расходится с каким-то «нужным»?

Был поход на мирный митинг. Никто же у нас, как на Балканах, машины не поджигает. Выходят девушки, пенсионеры, студенты. Люди мусор за собой убирают, на лавочках без обуви стоят. И этих людей избивают!

– В знак солидарности с Левченко «Витязь» отказался выходить на игру с «Машекой» и за это получил бан от федерации.

– То, что так сделают ребята из «Витязя», неожиданностью не стало. Я хорошо знаком с ними и знаю их позицию. И то, что их откинули, тоже было ожидаемо. Вадим Гайдученко правильно сказал в интервью, что так случилось, потому что они были одни. А когда ты один, тебя просто скинут и не заметят. Вот если бы поговорили с другими командами и они бы идею поддержали, никого бы не отстранили. Впрочем, думаю, никто из ребят не жалеет, что команда так поступила.

– Как думаете, согласились бы другие клубы на просьбу «Витязя»?

– Скорее всего, совсем не все клубы согласились бы. Клубы зависят от государственных денег. Очень сомневаюсь, что кто-то пойдет против системы, станет поддерживать «Витязь» и иметь потом проблемы. Чтобы соглашаться на такое, у клуба, начиная от игроков и заканчивая директором, должна быть общая позиция. Все должны быть как единый механизм.

– То есть если бы в том же СКА игроки захотели поддержать Левченко, они бы это сделали?

– Да. Неправильно, когда тебя заставляют сделать то, что ты не хочешь. Может, у игроков другое мнение. Вот если бы больше половины команды решили, обсудили с руководством, тогда можно. Но такого не было, – сказал Подшивалов.
Источник: tribuna.com
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