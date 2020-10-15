Команда в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко не вышла на игру против «Машеки». На заседании БФГ по этому случаю было принято решение отстранить «Витязь».





– Основная тема последних двух недель – арест Елены Левченко.





– С одной стороны, это было неожиданно, с другой – вполне ожидаемо. Но все равно больше непонятного. Как можно так поступать со спортсменами? Да, они высказываются, но ведь люди могут говорить. Зачем давить на человека, если его мнение расходится с каким-то «нужным»?





Был поход на мирный митинг. Никто же у нас, как на Балканах, машины не поджигает. Выходят девушки, пенсионеры, студенты. Люди мусор за собой убирают, на лавочках без обуви стоят. И этих людей избивают!





– В знак солидарности с Левченко «Витязь» отказался выходить на игру с «Машекой» и за это получил бан от федерации.





– То, что так сделают ребята из «Витязя», неожиданностью не стало. Я хорошо знаком с ними и знаю их позицию. И то, что их откинули, тоже было ожидаемо. Вадим Гайдученко правильно сказал в интервью, что так случилось, потому что они были одни. А когда ты один, тебя просто скинут и не заметят. Вот если бы поговорили с другими командами и они бы идею поддержали, никого бы не отстранили. Впрочем, думаю, никто из ребят не жалеет, что команда так поступила.





– Как думаете, согласились бы другие клубы на просьбу «Витязя»?





– Скорее всего, совсем не все клубы согласились бы. Клубы зависят от государственных денег. Очень сомневаюсь, что кто-то пойдет против системы, станет поддерживать «Витязь» и иметь потом проблемы. Чтобы соглашаться на такое, у клуба, начиная от игроков и заканчивая директором, должна быть общая позиция. Все должны быть как единый механизм.





– То есть если бы в том же СКА игроки захотели поддержать Левченко, они бы это сделали?





– Да. Неправильно, когда тебя заставляют сделать то, что ты не хочешь. Может, у игроков другое мнение. Вот если бы больше половины команды решили, обсудили с руководством, тогда можно. Но такого не было, – сказал Подшивалов.







