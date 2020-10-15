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На свободу! Елене Левченко после 15 суток ареста присудили штраф

Елена Левченко выходит на свободу.

На свободу! Елене Левченко после 15 суток ареста присудили штраф
Баскетболистке Елене Левченко после 15 суток ареста дали штраф в 30 базовых, или 810 рублей, сообщает .

"Сегодня утром стало известно, что баскетболистка Елена Левченко осталась под арестом, отсидев 15 суток по обвинению за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Рано к Окрестино  встречать ее приехали родители, болельщики и известные спортсмены, но в 7.20 им сообщили что Елена задержана еще на 72 часа по другому эпизоду.
Заседание по новому делу Левченко началось  в 12.00 и проходило в суде Ленинского района Минска. Елену  судили по той же статье (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), но уже за участие в несанкционированном массовом мероприятии 20 сентября. Ранее она получила 15 суток за участие в марше 23 августа.
Судья огласила обвинение по административному делу: 20 сентября Левченко нарушила порядок проведения массового мероприятия. Она двигалась по проезжей части проспекта Победителей и несла плакат «Народ чемпион».

В ответ Левченко сказала, что не будет свидетельствовать против себя. Приговор огласили в 14.30.
Итоговое решение суда — штраф 30 базовых величин (810 рублей)", - сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, во время суда по видеосвязи Елена рассказала об условиях содержания: "Нет горячей воды, нельзя ходить в душ, забрали матрас, забрали постельное белье, спать приходится на холодных металлических балках, ухудшилось здоровье и помощь не оказывается,  есть воспаление по женской части, появились вши"".

Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии. Она должна была выйти на свободу в четверг. Однако утром 15 октября стало известно, что ей продлили арест еще на трое суток.
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