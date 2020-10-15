На свободу! Елене Левченко после 15 суток ареста присудили штраф

Баскетболистке Елене Левченко после 15 суток ареста дали штраф в 30 базовых, или 810 рублей, сообщает .

"Сегодня утром стало известно, что баскетболистка Елена Левченко осталась под арестом, отсидев 15 суток по обвинению за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Рано к Окрестино встречать ее приехали родители, болельщики и известные спортсмены, но в 7.20 им сообщили что Елена задержана еще на 72 часа по другому эпизоду.

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Заседание по новому делу Левченко началось в 12.00 и проходило в суде Ленинского района Минска. Елену судили по той же статье (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), но уже за участие в несанкционированном массовом мероприятии 20 сентября. Ранее она получила 15 суток за участие в марше 23 августа.

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Судья огласила обвинение по административному делу: 20 сентября Левченко нарушила порядок проведения массового мероприятия. Она двигалась по проезжей части проспекта Победителей и несла плакат «Народ чемпион».





В ответ Левченко сказала, что не будет свидетельствовать против себя. Приговор огласили в 14.30.

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Итоговое решение суда — штраф 30 базовых величин (810 рублей)", - сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.





Напомним, во время суда по видеосвязи Елена рассказала об условиях содержания: "Нет горячей воды, нельзя ходить в душ, забрали матрас, забрали постельное белье, спать приходится на холодных металлических балках, ухудшилось здоровье и помощь не оказывается, есть воспаление по женской части, появились вши"".