Тяжелой атлетики на Олимпиаде-2024 может не быть

Об этом сообщает пресс-служба организации.





МОК обеспокоен решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) заменить исполняющую обязанности президента федерации американку Урсулу Папандреа на Интара Йодбангтоя из Индонезии.





"МОК прекрасно сотрудничал с Урсулой Папандреа во время ее пребывания в должности и полностью поддерживает реформы, которые она инициировала в IWF.





Этот инцидент и его последствия, конечно же, будут приняты во внимание Исполкомом МОК, когда дело дойдет до принятия дальнейших решений", — говорится в заявлении пресс-службы МОК.





МОК проинформировал IWF о том, что оставляет за собой право не включать тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2024.















