Тяжелой атлетики на Олимпиаде-2024 может не быть
Международный олимпийский комитет (МОК) может исключить тяжелую атлетику из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
МОК обеспокоен решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) заменить исполняющую обязанности президента федерации американку Урсулу Папандреа на Интара Йодбангтоя из Индонезии.
"МОК прекрасно сотрудничал с Урсулой Папандреа во время ее пребывания в должности и полностью поддерживает реформы, которые она инициировала в IWF.
Этот инцидент и его последствия, конечно же, будут приняты во внимание Исполкомом МОК, когда дело дойдет до принятия дальнейших решений", — говорится в заявлении пресс-службы МОК.
МОК проинформировал IWF о том, что оставляет за собой право не включать тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2024.
Источник: "Прессбол"
13:16 15/10/2020
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