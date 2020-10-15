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Левченко об условиях содержания: «Сплю 13 дней на холодных металлических балках, изъято белье. Не водили две недели в душ, отключили воду»

Известная баскетболистка Елена Левченко рассказала об условиях содержания.


Сегодня спортсменка должна была выйти на свободу после 15 суток ареста, однако снова была задержана на трое суток по новому обвинению, передает корреспондент Tribuna.com.

В эти минуты проходит суд.

«Сплю 13 дней на холодных металлических балках, изъято белье. Не водили две недели в душ, отключили воду. Не выводили пять дней в туалет, у нас не работает слив. Появились вши. Никто не помогает с лечением. Чувствую воспаление по женской части

Судья заявила, что ходатайство об изменениях условий содержаний не будет удовлетворено», – сказала Левченко на судебном заседании.
Tribuna
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