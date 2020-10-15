



"Сегодня баскетболистку Левченко не выпустили после 15 суток, но задержали второй раз, не выпуская из камеры на Окрестина.





Сегодня, возможно, состоится суд в Ленинском районе по той же статье КоАП 23.34", — сообщил Кирилюк onliner.by.





Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном массовом мероприятии.