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Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток. Она снова арестована

Известная баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения. Ей продлили арест еще на 72 часа. Как сказали родителям, это сделано по другому эпизоду. Адвокат баскетболистки пока не знает, когда точно пройдет суд.

Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток. Она снова арестована
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Напомним, что Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии.

Елена должна была выйти на свободу в четверг утром. Ее приехали встречать многие звезды спорта, включая Егора Мещерякова, Василия Хомутовского, Светлану Куделич, Андрея Кравченко, Степана Попова, Ивана Ганина, Константина Яковлева, Надежду Остапчук, а также болельщики баскетболистки.

В 7.20, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что ее арестовали еще на 72 часа по другому эпизоду. В течение этого времени должны сообщить, когда и где пройдет новый суд. Пока, как сказал нам ее адвокат Михаил Кирилюк, это неизвестно.

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 830 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/aboutsport/704132.html
TUT.by
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