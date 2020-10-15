Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни заразился коронавирусом.





Об это сообщил официальный сайт клуба.





После тестирования всех игроков только у одного из них тест оказался положительным. Команда ушла на карантин, но "Юве" все равно сможет проводить тренировки и участвовать в матчах.





При этом все члены клуба с отрицательными тестами не смогут контактировать с кем-то за пределами окружения.





Стоит отметить, что это уже второй положительный тест на COVID-19 среди футболистов из состава чемпиона Италии. Ранее заразился лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, но коронавирус был обнаружен у него в расположении сборной Португалии. Также вирус был подтвержден у тренера молодежной команды Ламберто Дзаули.





20 октября "Ювентус" должен сыграть с киевским "Динамо" на выезде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Роналду не сможет выйти на поле в этом поединке, однако бомбардир уже нашел способ сократить свой карантин, чтобы сыграть 28 октября с "Барселоной".



