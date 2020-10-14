Басков: В Международной федерации намерены провести ЧМ-2021 по хоккею в Минске
Состоялся разговор Дмитрия Баскова с президентом ИИХФ
В сегодня состоялась ZOOM-конференция председателя ФХБ Дмитрия Баскова и президента ИИХФ Рене Фазеля. Как сообщает сайт hockey.by руководители обсудили подготовку к 2021 Чемпионату мира по хоккею ИИХФ, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня будущего года, и ситуацию с другими турнирами под эгидой ИИХФ, запланированными на текущий спортивный сезон.
- Мы довольно конструктивно пообщались с главой ИИХФ. Рене Фазель в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге весной следующего года.
Кроме того, Басков сообщил, что Беларусь готова "к любому сценарию проведения чемпионата мира и продолжаем подготовку к нему вместе с нашими латвийскими партнерами".
"Белорусский партизан"
22:16 14/10/2020
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