Волков не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года
Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. Футболист наказан за участие в матче, который носил договорной характер.
Такое решение вынесла ФИФА на основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом АБФФ.
В соответствии с дисквалификацией Волков не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную, пишет by.tribuna.com/
Ранее защитник был дисквалифицирован на 2 года Белорусской федерацией футбола.
20:23 14/10/2020
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