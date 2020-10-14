Волков не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года

Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. Футболист наказан за участие в матче, который носил договорной характер.