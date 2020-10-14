+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Волков не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года

Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. Футболист наказан за участие в матче, который носил договорной характер.

Такое решение вынесла ФИФА на основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом АБФФ.

В соответствии с дисквалификацией Волков не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную, пишет by.tribuna.com/

Ранее защитник был дисквалифицирован на 2 года Белорусской федерацией футбола.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]