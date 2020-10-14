«Народ не простит нам трусости»

Уже больше двух месяцев в Беларуси не прекращаются массовые протесты, начавшиеся после объявления результатов президентских выборов. Участники шествий и митингов, как и прежде, требуют отставки правительства, новых выборов и наказания виновных в насилии. Белорусские спортсмены не остались в стороне. Олимпийские призеры и победители мировых первенств объединились в поддержку протестующих и тоже вышли на улицы. Более 800 человек — атлеты, сотрудники спортивных клубов и организаций — подписали открытое письмо, в котором отказались признать Александра Лукашенко президентом. Ответная реакция последовала незамедлительно: увольнения, исключение из сборной, потеря льгот. А после того как 30 сентября арестовали одну из активисток — известную баскетболистку Елену Левченко, белорусские спортсмены обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не закрывать глаза на происходящее. В какой момент большая часть именитых атлетов примкнула к протестующим, как они борются с режимом Лукашенко и чем готовы пожертвовать ради перемен — выяснил а «Лента.ру».

«Спортсмены осознали, что они в первую очередь граждане»

Когда в Белоруссии начались массовые выступления, протестующие ждали реакции известных людей, в том числе спортсменов. Вскоре она последовала, хотя решиться на это многим атлетам было непросто. Им предстояло выступить против режима Лукашенко — иную позицию соотечественники не приняли бы. Но успешные спортсмены в Белоруссии всегда были привилегированной кастой и очень зависели от государства — в первую очередь финансово, так что отказать действующей власти в легитимности для них означает потерять все.





Кроме того, именно Лукашенко возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии, а первый вице-президент организации — его старший сын Виктор. Могут ли спортсмены, нелояльные власти, рассчитывать на участие в Олимпийских играх, главном старте в жизни каждого спортсмена? В современных реалиях Белоруссии это риторический вопрос.





Столкновения силовиков и протестующих в Гродно

Фото: BelaPAN / Reuters





Протестное движение белорусских спортсменов основано на деятельности двух организаций, которые появились вскоре после выборов. Это Белорусский фонд спортивной солидарности и Свободное объединение спортсменов Белоруссии (SOS BY).





Фонд — это, по факту, профсоюз. Он занимается правовой деятельностью, например, защищает атлетов, которые пострадали, отстаивая гражданскую позицию, поддерживает коммуникацию с различными международными ассоциациями. «Идея создания фонда назревала давно, нынешняя ситуация просто ускорила процесс, — рассказал «Ленте.ру» координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. — Финансируется он за счет пожертвований. Основные спонсоры — физические лица, которые собирают средства через Facebook, и белорусские бизнесмены, которые живут за рубежом, но неравнодушны к судьбе наших спортсменов».





В отличие от фонда, SOS BY возник стихийно. 18 августа было опубликовано открытое письмо, под которым подписались многие заслуженные спортсмены и работники отрасли. В нем было шесть пунктов-требований: признать выборы недействительными, освободить задержанных, реабилитировать политзаключенных, провести проверку деятельности силовиков, наказать виновных в избиениях, оказать помощь пострадавшим. SOS BY основали самые активные из подписавшихся. Среди них были, например, баскетболистка Елена Левченко, лучшая центровая чемпионата мира-2010; многократная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя; чемпионка мира в толкании ядра Надежда Остапчук; чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская; баскетболист национальной команды Никита Мещеряков и сам Опейкин.





Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан. Мы верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной силы в отношении граждан Республики Беларусь





из открытого письма представителей спортивной отрасли Белоруссии





Александр объяснил: «Мы знали, что народ нам молчания никогда не простит. И трусости никогда не простил бы. Спортсмены имеют влияние на людей, и Лукашенко это прекрасно знает. Было понятно, что если спортсмены не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит спортсменов. Видимо, это произойдет с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим, — такие виды спорта попадают в черный список автоматически. Сейчас под нашим письмом подписались более 800 человек, хотя поначалу подписи давались тяжело. Спортсмены боялись за свою свободу и безопасность. Когда же стало поступать больше информации о том, что происходило с 9 по 12 августа в стране во время отключения интернета, поднялась сумасшедшая волна активности. Спортсмены увидели все ужасы и не смогли остаться в стороне».





Реакция властей не заставила себя ждать. Вот лишь некоторые примеры. Герасименя получила отказ в продлении аренды бассейна. Романовская исключена из сборной. Серебряный олимпийский призер по легкой атлетике Андрей Кравченко исключен из сборной и лишен зарплаты. Тренер юношеской сборной Белоруссии по хоккею Александр Руммо отправлен в отставку. Массажист национальной команды по футболу Виктор Булат отстранен от работы. «Почему так много репрессий? Потому что подписавшиеся выступают не просто против насилия, а против его источника — нелегитимной власти. Спортсмены осознали, что они в первую очередь граждане, и выступили против акта геноцида. Они приносят себя в жертву ради возможности в будущем жить нормально», — продолжил Опейкин.





На последние несколько маршей спортсмены выходили одной колонной с растяжкой «Спортсмены с народом». Среди них были волейболист сборной Белоруссии Артур Удрис, олимпийский призер по легкой атлетике Андрей Кравченко, чемпион мира по самбо Степан Попов, чемпионка мира по толканию ядра Надежда Остапчук, олимпийская призерка по плаванию Александра Герасименя, баскетболист сборной Белоруссии Никита Мещеряков и другие





При этом, несмотря на внушительное число подписавшихся, верные режиму, конечно, тоже остаются. Например, олимпийский чемпион-1992 по гандболу Андрей Барбашинский, который перед выборами стал доверенным лицом Лукашенко и сейчас продолжает его поддерживать, навлекая на себя народный гнев. По словам Опейкина, злит людей и поведение четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, которая не подписала письмо. «Домрачева имеет звание героя Белоруссии, должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем», — заметил координатор фонда.





Фото: страница клуба «Витязь-Леон» во «ВКонтакте»





Под последним постом бывшей биатлонистки в Instagram (от 12 августа), в котором она призывает ОМОН прекратить насилие, — более 4,5 тысячи комментариев, внушительная часть которых содержит жесткое осуждение. «Так высказалась, что лучше бы не высказывалась вообще, какой позор», «Спасибо, нам таких героев не надо», «Ваше имя теперь будет ассоциироваться с лицемерием», «Мы так вас любили и так болели за вас, Даша. Больше вы для нас не существуете», — писали пользователи. Отдельным поводом для подписчиков критиковать Домрачеву стала ее реакция на избиение брата силовиками 12 октября. В протоколе указано, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Олимпийская чемпионка заявила, что бесполезно решать проблемы агрессивными методами, а ее публичные выступления никому не помогут.





Не подписала пока письмо и Виктория Азаренко, бывшая первая ракетка мира.



«Звонили и говорили: "Фальсификаций не было, никто никого не бил"»

Лицом протеста белорусских спортсменов стала Елена Левченко — баскетболистка китайского «Сычуань Уэльс», за плечами у которой финал женской Национальной баскетбольной ассоциации 2010 года, две Олимпиады, пять чемпионатов Европы. Ее задержали днем 30 сентября, когда она собиралась вылетать в Германию на плановую реабилитацию, и дали 15 суток ареста. Кроме того, что Левченко подписала письмо, она неоднократно открыто поддерживала митингующих и сама выходила на акции.





Я устала от слова «страшно»! Мы, белорусы, рождаемся с этим словом и знаем его слишком хорошо. Сейчас нас много, мы вместе — один за всех, и все за одного. Так что я не хочу употреблять слово «страшно». Я хочу, чтобы мы начали избавляться от него





Елена Левченко

об акции «Марш единства» 6 сентября





Опейкин пояснил: «Левченко позвонил оперуполномоченный, который попытался ее отчитать за то, что она участвует в несанкционированных митингах, на что она четко ответила, что митинг не может быть несанкционированным, если волеизъявление народа закреплено в конституции. Начался спор. Мы подозреваем, что арест Левченко — инициатива этого безграмотного опера, который и не подозревал, к каким последствиям это приведет».





Арест на самом деле произвел эффект разорвавшейся бомбы. Возле здания Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина, куда отвезли Левченко, собрался митинг. Минский гандбольный клуб «Витязь» вечером того же дня в поддержку Левченко не вышел на матч чемпионата против могилевской «Машеки», за что в итоге был исключен из турнира. Причем команда и раньше занимала невыгодную власти позицию. «"Витязь" — команда нетипичная, частный клуб. Он строится на частных инвестициях, зарабатывает на рекламе, продаже билетов и мерча. Другие клубы, которые держатся на госфинансировании, просто испугались. И ведь давление началось сразу после выборов, когда клуб заявил о своей позиции. Звонили и говорили: "Фальсификаций не было, никто никого не бил". Это вызывало отторжение и у руководства клуба, и у игроков. А когда арестовали Левченко, было стыдно не проявить солидарность. Ни один адекватный спортсмен не может делать вид, что ничего не происходит. Решение об исключении из чемпионата принимала главная судейская коллегия. Это нарушение — не был созван исполком. Потом и вовсе выяснилось, что все это было с личной подачи председателя Белорусской федерации гандбола Владимира Коноплева», — объяснил Опейкин.





Адвокат Левченко подал жалобу на арест, которую суд рассматривал в понедельник, 12 октября. По итогам заседания спортсменку оставили в изоляторе до конца 15-дневного срока, в камере площадью восемь квадратных метров, которая рассчитана на восемь человек.





Елена Левченко (на переднем плане)

Фото: Ints Kalnins / Reuters





«Запрет на выступление под белорусским флагом — запрет на пропаганду»

5 октября белорусские спортсмены направили письмо в МОК с просьбой «проявить солидарность и не оставаться равнодушными к действиям НОК Белоруссии, которые связаны с дискриминацией и насилием». Основное требование — приостановить финансовое членство НОК в МОК, то есть реализацию программ, направленных на поддержку НОК Белоруссии. Авторы письма апеллируют к Олимпийской хартии, которая провозглашает изоляцию спорта от политики. МОК отреагировал оперативно и пообещал провести расследование.





Мы очень внимательно следим, чтобы НОК любой страны уважал принципы Олимпийской хартии, чтобы все спортсмены могли пользоваться правами, которые в ней прописаны, и не дискриминировались за их политические взгляды. Если будут выявлены нарушения Олимпийской хартии, исполком может принять те или иные санкции. Главное для нас — защитить интересы спортсменов





Томас Бах





«Быстрый ответ связан, скорее всего, с тем, что спортивная общественность очень взволновалась. Мы смогли выстроить диалог с мировыми ассоциациями — The World Players Association, Global Athlete, Athleten Deutschland и другими, со спортивными журналистами. Кроме того, МОК несколько недель назад подвергся критике за то, что долго не реагировал на казнь иранского борца (Навид Афкари был приговорен к смертной казни 2 сентября, он получил два смертных приговора за участие в антиправительственных митингах в 2018 году — прим. «Ленты.ру»). Они поняли, что если не следовать повестке дня, полетит еще больше камней. Сейчас мы готовим документацию, которая может потребоваться МОК для расследования, и все это будет передано журналистам», — рассказал Опейкин.





Он заметил, что для белорусских спортсменов важно получить возможность выступать под нейтральным флагом: «Демонстрация красно-зеленого флага на любых международных соревнованиях всегда была подтверждением легитимности власти. Спорт используется государством только в целях пропаганды. Так что запрет на выступление под белорусским флагом — это запрет на пропаганду. Вот для чего Лукашенко проводить крупные спортивные форумы на территории страны? (В 2012 году Белоруссия приняла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, в 2013-м — чемпионат мира по велоспорту на треке, в 2014-м — чемпионат мира по хоккею, в 2019-м — Европейские игры — прим. «Ленты.ру»). Любое участие международного спортивного сообщества в таком форуме укрепляет его власть. А любая победа белорусского спортсмена за рубежом используется режимом как доказательство эффективности системы. Мы вечно соревнуемся со странами бывшего СССР. Показываем: "У латышей полторы медали, а у нас три с половиной, мы круче!"» (смеется).





Опейкин убежден, что по той же самой причине Минск не должен проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году (планируется, что его примут две страны — Белоруссия и Латвия), а также чемпионат Европы по гандболу в 2026 году, на организацию которого Белоруссия подала совместную заявку с Литвой и Польшей. «Если турниры состоятся при действующем режиме, это будет означать, что спортивное мировое сообщество признает власть в стране-организаторе. Все документы — государственные гарантии, договор со страной-организатором, план расходов — будут подписывать министр спорта, председатель федерации и президент НОК, то есть Лукашенко. У власти люди, которых никто не выбирал. Как они могут что-то подписывать?» — возмущается Опейкин.





Координатор фонда верит, что перемен удастся добиться, потому что сдвиги уже есть. «Вести переговоры с правительством бессмысленно, потому что оно неадекватно. Если замалчивать — и вовсе будет хуже. Как только мы начали говорить, называть имена пострадавших, вскрывать все факты нарушений, давление стало спадать. Это работает», — заключил он. Так что главный, если не единственный инструмент протестующих — гласность.







