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Пресс-служба московского "Динамо": после операции Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов хорошо себя чувствует после перенесенной операции, сообщил генеральный директор хоккейного клуба Евгений Кровопусков.


В понедельник Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА из-за болезни. На следующий день стало известно, что специалист перенес операцию в клинике в Санкт-Петербурге.

"После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с самим Владимиром Васильевичем. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, которые поддержали наставника, обыграв в Санкт-Петербурге СКА. Знаю, что Крикунову это было очень приятно. В ближайшее время ждем возвращения главного тренера в Москву, он нужен команде. Рассчитываем, что Владимир Васильевич быстро сможет вернуться к работе, тем более что мы знаем, как он сам к этому стремится", — цитирует Кровопускова пресс-служба "Динамо".
Прессбол
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