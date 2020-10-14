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Многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Ситникову осудили на 10 суток ареста

13 октября в Минске задержали 24-летнюю Александру Ситникову — многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муайтай.



14 октября состоялся суд. Спортсменку осудили на 10 суток ареста.

Ситникова является женой вице-чемпиона мира по кикбоксингу Максим Сподаренко.

В инстаграм спортсменки есть пост, в котором она осуждает насилие, пытки и аресты.
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