Многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Ситникову осудили на 10 суток ареста
13 октября в Минске задержали 24-летнюю Александру Ситникову — многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муайтай.
14 октября состоялся суд. Спортсменку осудили на 10 суток ареста.
Ситникова является женой вице-чемпиона мира по кикбоксингу Максим Сподаренко.
В инстаграм спортсменки есть пост, в котором она осуждает насилие, пытки и аресты.
15:14 14/10/2020
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