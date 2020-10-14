Государство продает залы спорткомплекса Horizont













На аукцион выставят баскетбольный, теннисный и многофункциональный залы.





Продавцом недвижимости значится ОАО «Стройтрест №35». По данным на начало года, эта компания более чем на 76,6% принадлежала властям Минска. Остальные акции распределены между физлицами-миноритариями. На дивиденды в прошлом году компания направила 447 тыс. рублей. То есть государство получило примерно 342 402 рубля.