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Разыгрывающая сборной Беларуси Валентина Нестерук: день за днем все хуже и хуже. Куда мы катимся?

Разыгрывающая сборной Беларуси и польского "Ярослава" Валентина Нестерук в интервью by.tribuna.com поделилась мнением о ситуации в стране.


- Откликнитесь на ближайший вызов в сборную?

- Сложный вопрос. Благо жизненная ситуация помогает мне. Сейчас я возвращаюсь [в спорт] после декретного отпуска. И приехать в сборную не в форме — это не про меня. Я и себе сделаю хуже, и команде. Поэтому сейчас оставила все мысли о сборной и работаю над возвращением оптимальной формы. А это долгая дорога.

Так что не задумывалась над тем, приеду или нет. Я люблю думать только над тем, что есть сейчас. Придет вызов, буду анализировать ситуацию и думать, как поступить.

Говорите, что раньше были аполитичны. До какого момента?
До июня где-то. С момента непонятных историй во время сбора подписей на выдвижение кандидатов. Эти все аресты, репрессии. Стала потихоньку следить, читать новости. И я очень ждала выборов. Но сам день голосования и что было после — это был вообще какой-то ужас. Я не могла созвониться с папой (мама пока со мной, помогает смотреть за ребенком), сестрой... Просто не находила себе места, когда видела в телеграме, что происходит в Беларуси. Не хватало слов. Над некоторыми видео плакала. Очень сильно.

В Польше всегда о Беларуси было мнение, что у нас тихая и спокойная страна. Мой муж приезжал и всегда говорил: "Супер! Я мог бы здесь жить". Ему очень нравилось. Он был в восторге. Но сейчас все перевернулось на 180 градусов. Это словно не моя страна больше.

Смотрела видео с насилием над людьми и очень волновалась за семью. Знаю, что они [родственники] должны быть дома, но вдруг сестра пошла в магазин и не вернулась? Издевательства вообще не хочу комментировать. Для меня это огромный ужас и боль. Крик души. Не должно быть такого в 21-м веке. Ребята, где мы живем!? Не представляю, что чувствуют семьи задержанных, потерпевших, что чувствуют сами ребята, девушки, дети – доставалось и им.

Мой самый главный вопрос в те дни был к силовикам. Что думают те люди, которые совершают эти действия? Что у них внутри? Почему они так делают? Зачем? Неужели, не понимают, что это плохо и так нельзя?

- Нашли ответы?

В интернете писали про дополнительные денежные средства, какие-то подарки... Но я не знаю… Даже если это и так, но ведь на другой чаше весов — белорусы и их жизни. А жизнь — это то, что никто не может у нас отобрать. Только Бог. Но не вы! И такое… Не могла поверить, что в моей маленькой, чистенькой, синеокой Беларуси такое происходит... Что в наших правоохранительных ганах работают такие люди. Ребята, вы прям вообще... Я в шоке от ваших действий.

Когда появился интернет, стала связываться со знакомыми. Оказалось, у моей знакомой брата забрали в Бресте, когда он просто шел домой. Просто шел домой! Если человек сделал что-то плохое, его можно посадить в тюрьму и дать "сутки". Но когда люди просто идут домой, стоят на остановке, а их избивают и сажают... Просто не хватает слов. Поляки спрашивают, что у нас происходит, а я не могу ничего объяснить. У меня один большой шок. И действия [милиции] не прекращались. День за днем все хуже и хуже. Женщины, дети, люди в возрасте. Куда мы катимся?
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