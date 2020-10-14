Месси вошел в топ-3 наиболее подешевевших игроков за 2020 год
Аргентинский форвард Лионель Месси вошел в тройку наиболее подешевевших футболистов за 2020 год, свидетельствуют данные портала Transfermarkt.
Нападающий каталонской "Барселоны" в этом году потерял в стоимости 36 миллионов фунтов стерлингов. Это вторая строчка в рейтинге.
Список возглавил бельгиец Эден Азар из "Реала" – его ценник упал на 54 миллиона фунта.
Тройку замыкает француз Антуан Гризманн, чья стоимость снизилась на 36 миллионов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Эден Азар ("Реал") — снижение стоимости на 54 миллиона фунтов стерлингов.
Лионель Месси ("Барселона") — 36 млн.
Антуан Гризманн ("Барселона") — 36 млн.
Неймар (ПСЖ) — 28,8 млн.
Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — 28,8 млн.
Кепа ("Челси") — 28,8 млн.
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — 27 млн.
Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 27 млн.
Гарри Кейн ("Тоттенхэм") — 27 млн.
Садио Мане ("Ливерпуль") — 27 млн.
09:31 14/10/2020
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