Задержана многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Ситникова













Ситникова является женой вице-чемпиона мира по кикбоксингу Максим Сподаренко.





Напомним, что федерацию киксбоксинга и май-тай возглавляет министр внутренних дел Юрий Караев. Это одни его люди сейчас задерживают других его людей. Подчиненные Караева оказались по разные стороны баррикад.



