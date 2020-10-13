Задержана многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Ситникова
13 октября в Минске задержали 24-летнюю Александру Ситникову — многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муайтай. 14 октября должен состояться суд.
Ситникова является женой вице-чемпиона мира по кикбоксингу Максим Сподаренко.
Напомним, что федерацию киксбоксинга и май-тай возглавляет министр внутренних дел Юрий Караев. Это одни его люди сейчас задерживают других его людей. Подчиненные Караева оказались по разные стороны баррикад.
"Белорусский партизан"
10:18 13/10/2020
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