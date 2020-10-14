Задержали чемпионку Европы по муай-тай Александру Ситникову

Александра Ситникова / instagram.com





Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, девушку доставили в Центральный РУВД. 14 октября должен состояться суд над ней.





В своем аккаунте в Instagram Instagram спортсменка писала: "Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудры, сильны и невероятно хороши, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!".





Ситникова является женой вице-чемпиона мира по кикбоксингу Максим Сподаренко.

Напомним, что федерацию киксбоксинга и май-тай возглавляет министр внутренних дел Юрий Караев. Это одни его люди сейчас задерживают других его людей. Подчиненные Караева оказались по разные стороны баррикад.





Кстати, 13 октября на 15 суток был осужден многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат — за участие в несанкционированной акции. Он отбывает арест на Окрестина, адвоката к нему не пускают, ссылаясь на "сложную эпидемиологическую ситуацию".