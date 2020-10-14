







Булата осудили за участие в несанкционированной акции. При этом, как отмечает источник, есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте.





Булат находится на Окрестина, адвоката к нему не пускают "из-за сложной эпидемиологической ситуации".





Напомним, что Федерацию кикбоксинга и муай-тай возглавляет именно министр внутренних дел Юрий Караев.



