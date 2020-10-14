Многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат осужден на 15 суток
Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток. Об этом сообщает "Радые Свабода".
Булата осудили за участие в несанкционированной акции. При этом, как отмечает источник, есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте.
Булат находится на Окрестина, адвоката к нему не пускают "из-за сложной эпидемиологической ситуации".
Напомним, что Федерацию кикбоксинга и муай-тай возглавляет именно министр внутренних дел Юрий Караев.
07:45 14/10/2020
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