



Коронавирус в белорусской сборной / facebook.com/belarusff/





Он должен был пройти 13 октября в Драмене. В выездной состав сборной Сергей Яромко включил 22 футболистов. Однако, как сообщает в Facebook пресс-служба АБФФ, под подозрение попал один из белорусских игроков — у него может быть заражение коронавирусом. В результате поединок во вторник не состоится.





Что "по итогу сегодняшнего повторного теста на наличие вируса, пишет Еврорадио, УЕФА примет решение о проведении данного матча в другие сроки".



