Из-за коронавируса перенесён матч молодёжной сборной Беларуси по футболу
Из-за коронавируса перенесён матч молодёжных (U-21) футбольных сборных Беларуси и Норвегии (Квалификация Евро).
Коронавирус в белорусской сборной / facebook.com/belarusff/
Он должен был пройти 13 октября в Драмене. В выездной состав сборной Сергей Яромко включил 22 футболистов. Однако, как сообщает в Facebook пресс-служба АБФФ, под подозрение попал один из белорусских игроков — у него может быть заражение коронавирусом. В результате поединок во вторник не состоится.
Что "по итогу сегодняшнего повторного теста на наличие вируса, пишет Еврорадио, УЕФА примет решение о проведении данного матча в другие сроки".
18:47 13/10/2020
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