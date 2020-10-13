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Из-за коронавируса перенесён матч молодёжной сборной Беларуси по футболу

Из-за коронавируса перенесён матч молодёжных (U-21) футбольных сборных Беларуси и Норвегии (Квалификация Евро).


Коронавирус в белорусской сборной / facebook.com/belarusff/

Он должен был пройти 13 октября в Драмене. В выездной состав сборной Сергей Яромко включил 22 футболистов. Однако, как сообщает в Facebook пресс-служба АБФФ, под подозрение попал один из белорусских игроков — у него может быть заражение коронавирусом. В результате поединок во вторник не состоится.

Что "по итогу сегодняшнего повторного теста на наличие вируса, пишет Еврорадио, УЕФА примет решение о проведении данного матча в другие сроки".
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