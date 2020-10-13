У Роналду положительный тест на коронавирус

Нападающий сборной Португалии не сыграет в матче против Швеции в рамках четвертого тура Лиги наций.





Как сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации, 35-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится в изоляции, болезнь проходит бессимптомно.









Отмечается, что остальные игроки после известия о заражении Роналду прошли дополнительное тестирование, их результаты отрицательные, и они продолжают готовиться к матчу.





Напомним, матч Португалия - Швеция состоится в среду, 14 октября, в 21:45 по киевскому времени, пишет korrespondent.net



