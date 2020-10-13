ЕОК, который является главной организацией 50 национальных олимпийских комитетов (НОК) Европы, получил ряд жалоб от белорусских спортсменов, касающихся политически мотивированного давления со стороны НОК и входящих в его состав федераций.





Поддерживая белорусских спортсменов, Найгаард сообщил, что он приветствует решение, принятое на прошлой неделе Исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК), «продолжить расследование этого дела, чтобы удостовериться, что Олимпийская хартия не нарушается».





«Я внимательно следил за ситуацией в Беларуси и рад, что МОК сейчас изучает ситуацию в Беларуси.





Поскольку НОК Беларуси является членом ЕОК, мы обязаны защищать спортсменов и установить, соответствует ли НОК Беларуси стандартам Олимпийского движения. Поэтому я полностью поддерживаю призывы к НОК Беларуси обеспечить справедливое отношение к своим спортсменам и призываю правительство Беларуси уважать права спортсменов», – говорится в заявлении Найгаарда.