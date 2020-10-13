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Европейский олимпийский комитет поддержал белорусских спортсменов и призвал НОК Беларуси следовать принципам Олимпийской хартии

Исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Нильс Найгаард сегодня призвал Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь следовать принципам, изложенным в Олимпийской хартии, и гарантировать то, что спортсмены не будут подвергаться преследованию из-за их политических или иных взглядов.

Европейский олимпийский комитет поддержал белорусских спортсменов и призвал НОК Беларуси следовать принципам Олимпийской хартии
ЕОК, который является главной организацией 50 национальных олимпийских комитетов (НОК) Европы, получил ряд жалоб от белорусских спортсменов, касающихся политически мотивированного давления со стороны НОК и входящих в его состав федераций.

Поддерживая белорусских спортсменов, Найгаард сообщил, что он приветствует решение, принятое на прошлой неделе Исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК), «продолжить расследование этого дела, чтобы удостовериться, что Олимпийская хартия не нарушается».

«Я внимательно следил за ситуацией в Беларуси и рад, что МОК сейчас изучает ситуацию в Беларуси.

Поскольку НОК Беларуси является членом ЕОК, мы обязаны защищать спортсменов и установить, соответствует ли НОК Беларуси стандартам Олимпийского движения. Поэтому я полностью поддерживаю призывы к НОК Беларуси обеспечить справедливое отношение к своим спортсменам и призываю правительство Беларуси уважать права спортсменов», – говорится в заявлении Найгаарда.
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