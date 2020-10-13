Белорус Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера Сочи
Сочи отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского. Накануне Леопарды разгромно уступили Авангарду (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Сменщиком белорусского специалиста станет Евгений Ставровский, который в прошлом руководил Северсталью.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Егор Башкатов, сообщает РИА Новости.
Отметим, Андриевский отказался отвечать на вопрос об уходе из команды и попросил обратиться к руководству.
Генеральный директор Леопардов Сергей Воропаев не стал комментировать ситуацию.
15:48 13/10/2020
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