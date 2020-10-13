Артем Милевский намекнул на расставание с брестским "Динамо"













Брест! Тогда все только начиналось! Быть добру и мирному небу Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда! — написал Артем в "инстаграме", сопроводив послание трогательным видео.





"Как-то не весело после прочитанного", "Владимирович, еще рано карьеру завершать! Ты в полном порядке, Мастер!", "Артем, в нашем "Динамо" можно до 45 лет тебе играть и все равно будешь давать фору молодым, оставайся, не уезжай!" — комментарии к написанному.



