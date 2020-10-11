+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Дрогичине в бассейне убрали портрет Герасимени. Неугодная спортсменка?

Титулованная пловчиха, уроженка Ганцевичей Александра Герасименя поддержала протестующих, за что попала в опалу.

Было и стало

Стало также известно, что портрет Александры Герасимени, который висел в бассейне гимназии города Дрогичина, сняли. 

Директор гимназии Людмила Филонюк была очень краткой и сказала, что не может ответить на этот вопрос, попросив простить её.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Дрогичинского райисполкома Инна Проневич была более общительной и вначале сказала, что в первый раз слышит об этом. Потом она высказала своё предположение:

«Может, портрет сняли из-за того, что испорчен его внешний вид? Может, он вышел из строя? Но это я только предполагаю».

Александра Герасименя – белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года (50 метров вольным стилем), обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы.  Многократная чемпионка Универсиад (2009, 2011 и 2013). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012).

После эскалации насилия после выборов в Беларуси часть спортсменов, а это несколько сотен человек, объединились в Свободное Объединение Спортсменов Беларуси (SOS BY). Оно помогает спортивному сообществу, несогласному с результатами президентских выборов этого года. Состоит в этом объединении и Александра Герасименя.

Недавно Александра выставила на международный аукцион свой спортивный костюм и фотокарточку с личным автографом. Деньги от разыгранного лота она планирует направить на помощь спортсменам, пострадавшим за свои политические убеждения.
Першы рэгіён
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]