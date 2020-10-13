«Мужчину доставили в ГОВД для разбирательства. Выяснилось, что он уже привлекался за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Более того, мужчина находился в поле зрения местного наркоконтроля. В его телефоне оперативники обнаружили фотографии и координаты закладок наркотиков в лесах Смолевичского района.





Спортсмен пояснил, что марихуану и гашиш он заказал через интернет для собственного потребления. В итоге в одной закладке милиционеры нашли гашиш. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.





Известно, что фигурант является чемпионом Европы по восточным единоборствам», — сообщается на сайте ведомства.





Имя спортсмена в МВД не называют.



