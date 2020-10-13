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Чемпион Европы показал неприличный жест во время акции в Жодино. Милиция нашла в его телефоне фото закладок с наркотиками

11 октября 28-летний житель Жодино проходил мимо милиционеров во время акции протеста и показал им руками неприличный жест. Он был задержан, а после проверки телефона его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД Беларуси.

«Мужчину доставили в ГОВД для разбирательства. Выяснилось, что он уже привлекался за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Более того, мужчина находился в поле зрения местного наркоконтроля. В его телефоне оперативники обнаружили фотографии и координаты закладок наркотиков в лесах Смолевичского района.

Спортсмен пояснил, что марихуану и гашиш он заказал через интернет для собственного потребления. В итоге в одной закладке милиционеры нашли гашиш. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Известно, что фигурант является чемпионом Европы по восточным единоборствам», — сообщается на сайте ведомства.

Имя спортсмена в МВД не называют.
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