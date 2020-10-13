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Домрачева обратилась к власти: люди хотят быть услышанными

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, герой Беларуси Дарья Домрачева прервала молчание.

Домрачева обратилась к власти: люди хотят быть услышанными
Спустя двое суток после задержания и избиения брата легендарная биатлонистка высказалась о происходящем в стране.

В минувшее воскресенье, 11 октября, во время очередной акции протеста в Минске был задержан и сильно избит брат Домрачевой Никита. По словам мужчины, он не участвовал в протесте, а ехал на велосипеде к матери. После этого в соцсетях пользователи требовали от Домрачевой отреагировать на историю с братом и высказать свое отношение к происходящему в стране.

Во вторник утром экс-биатлонистка все-таки прервала молчание и поделилась своим видением событий.

«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Пока, очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку.

На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем…

Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?» – написала Домрачева в своем Facebook.
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