Биатлонистка Скардино — об избиении брата Домрачевой: "Ненавижу вас, ОМОН!"
Биатлонистка Надежда Скардино жёстко отреагировала на избиение 11 октября ОМОНом в Минске Никиты Домрачева — старшего брата Дарьи Домрачевой, её коллеги по сборной Беларуси.
В сториз Скардино — фото силовиков, которые избивают Домрачева. Одно из них подписано просто: "Ненавижу!!!!!! Ненавижу!!!!! Ненавижу!!!!!!". "Ненавижу вас, OМОН!"
Сама Дарья Домрачева пока молчит. Это может быть связано с тем, что она находится в Китае, где ограничен доступ к инстаграму.
15:45 12/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение