



В сториз Скардино — фото силовиков, которые избивают Домрачева. Одно из них подписано просто: "Ненавижу!!!!!! Ненавижу!!!!! Ненавижу!!!!!!". "Ненавижу вас, OМОН!"









Сама Дарья Домрачева пока молчит. Это может быть связано с тем, что она находится в Китае, где ограничен доступ к инстаграму.