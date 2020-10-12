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Новак Джокович: Надаль доказал, что все ошибались

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение в финальном матче "Ролан Гаррос" с испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 0:6, 2:6, 5:7.

"Конечно, я хотел сбить Рафу с ритма, но он был к этому готов. Он был весь в игре, он был подготовлен. В финале он выполнял правильные удары. Это просто один из тех дней, когда остается лишь снять шляпу перед соперником и поздравить его.

Я тоже думал, что такие условия больше подходят мне. На протяжении всего турнира я прекрасно себя чувствовал. Но Рафа Надаль доказал, что все ошибались. Поэтому он великий чемпион. Он провел фантастический матч.

Пожалуй, я слишком торопился, старался проводить розыгрыши покороче и чересчур активно атаковал. Я не так хорошо конструировал розыгрыши. Это отразилось на результате. Но такой итог был вызван игрой Надаля и его потрясающими действиями в защите. Рафа доставал много мячей. Обычно в матчах с девятью из десяти игроков после двух-трёх обменов ударами на задней линии я выполняю виннер. Но с Рафой так не получается", — цитирует Джоковича "Чемпионат".

Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. По количеству титулов на турнирах "Большого шлема" он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером (20).
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