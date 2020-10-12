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«Огромный привет игрокам и болельщикам». Исаев получил письмо от Колесниковой

Белорусский агент Валерий Исаев получил письмо от Марии Колесниковой.

«Вроде понедельник, утро... Жена попросила вернуться со словами: «Тебе письмо от женщины». Сбросила с балкона для оперативности. Ребята, понедельник классный день. Что бы сейчас не говорил про эту необыкновенную женщину, пустые слова. Сейчас только свободу Мари… (поставьте Е или И сами, пробелы в образовании )», – написал Исаев.

«Валерий, добрый день! Спасибо вам огромное за поддержку и любовь! Огромный привет игрокам и болельщикам.

Горжусь и восхищаюсь вами. Только вперед! Обнимаю! Вы – невероятные!» – написала Колесникова.
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