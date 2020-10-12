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Беларусь упустила победу над Литвой в Лиге наций. После гимна зрители скандировали «Жыве Беларусь!»

После оглушительного фиаско в Грузии, где сборная Беларуси потеряла шанс прорваться на Евро-2020, команда Михаила Мархеля в Вильнюсе упустила победу над Литвой в Лиге наций. Матч закончился со счетом 2:2.

После исполнения белорусского гимна перед матчем зрители на трибунах скандировали «Жыве Беларусь!», пишет SPORT.TUT.BY.


Литва — Беларусь — 2:2

Вильнюс. Стадион ЛФФ.

Литва: Шведкаускас — Вайткунас (Бенета, 64), Гирдвайнис, Палионис, Миколюнас — Симкус (Дапкус, 73) — Ласицкас, Сиргедас (Голубицкас, 73), Воробьевас, Новиковас (Черных, 73) — Казлаускас (Лаукжемис, 60).

Беларусь: Хаткевич — Печенин, Сачивко, Мартынович (к), Золотов — Стасевич (Бахар, 80), Маевский, Эбонг (Хачатурян, 80), Юзепчук (Подстрелов, 69) — Скавыш (Лаптев, 57), Громыко (Лисакович, 57).

Голы: 1:0 — Новиковас (7). 1:1 — Лисакович (59-п). 1:2 — Сачивко (66). 2:2 — Лаукжемис (75).

Предупреждения: Громыко (20), Эбонг (38), Казлаускас (56), Вайткунас (58), Дапкус (88).

Как и в Тбилиси, белорусы крайне неудачно начали матч, пропустив гол уже на седьмой минуте. Арвидас Новикас до конца поборолся за мяч перед штрафной и точным ударом отправил его в угол ворот Егора Хаткевича.

Белорусская сборная не смогла собраться и весь первый тайм провела слабо, не нанеся ни одного удара в створ ворот Литвы.

Второй тайм получился у нашей команды лучше. На 58-й минуте белорусы заработали пенальти, который уверенно реализовал Виталий Лисакович.

А через семь минут Лисакович отдал точный пас во вратарскую соперника, и Александр Сачивко головой отправил мяч в сетку.

Впрочем, удержать победу Беларуси не удалось. На 75-й минуте Каролис Лаукжямис, находясь в окружении двух наших защитников, смог мощно пробить по воротам, мяч пролетел под Хаткевичем и залетел в ворота.

Добавим, что в нашей группе сегодня также вничью сыграли сборные Казахстана и Албании.

14 октября в Минске наша сборная сыграет против Казахстана.
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