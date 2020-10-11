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Соболенко объявила конкурс на лучшее четверостишие о себе

Теннисистка Арина Соболенко объявила среди подписчиков в Instagram конкурс на лучшее четверостишие о себе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Рифмованные строчки о спортсменке должны начинаться с фразы: «Аринина страсть к…». Разместить их нужно в комментариях под постом с заданием.

12 октября Соболенко выберет победителей. Человек, занявший первое место, получит полотенце, а второе — майку.

«Посмотрим, как хорошо вы меня знаете и какие вы у меня творческие», — написала спортсменка.

Фото из Instagram-аккаунта sabalenka_aryna
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