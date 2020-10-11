Соболенко объявила конкурс на лучшее четверостишие о себе

Рифмованные строчки о спортсменке должны начинаться с фразы: «Аринина страсть к…». Разместить их нужно в комментариях под постом с заданием.





12 октября Соболенко выберет победителей. Человек, занявший первое место, получит полотенце, а второе — майку.





«Посмотрим, как хорошо вы меня знаете и какие вы у меня творческие», — написала спортсменка.





Фото из Instagram-аккаунта sabalenka_aryna



