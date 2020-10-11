СМИ: Кирилл Альшевский может стать тренером Астаны













— Белорусский специалист Кирилл Альшевский контактировал с представителями Астаны.





Мои источники утверждают, что с 38-летним тренером связывались представители Астаны. Но кто именно — не могу сказать. Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном.





В конце сентября Альшевский покинул БАТЭ. В Беларуси он считается самым перспективным тренером, и его рейтинг куда выше, чем у того же Шпилевского. Во всяком случае, бэкграунд у него уже довольно внушительный. Но насколько вероятно его появление в Астане, пока оценить трудно, — написал журналист в телеграме.





После увольнения из БАТЭ Альшевский пребывает без клуба. Напомним, что Альшевский добился успеха с БАТЭ в Кубке Беларуси, однако не смог пройти в групповой этап Лиги Европы, проиграв в первом матче квалификации софийскому ЦСКА.