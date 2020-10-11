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Горнолыжница Линдси Вонн сравнила зарплату одного гонщика Формулы-1 со всем бюджетом горнолыжного спорта за год

Олимпийская чемпионка даже подумывала сменить вид спорта

Сильнейшая в истории горнолыжница в скоростных дисциплинах Линдси Вонн поведала о разнице в доходах атлетов между Формулой-1 и своим видом спорта, пишет kp.ua

- Думаю, зарплата одного гонщика равняется всему бюджету горнолыжного спорта за год. Льюис Хэмилтон зарабатывает больше, чем все горнолыжники вместе взятые.

Я даже думала о том, чтобы сменить вид спорта, перейти в "Формулу-1". Я действительно хотела стать гонщицей. Но нужно было пройти трехлетнюю программу, и я не могла позволить себе забеременеть, не могла ничего. И я такая: "Хм, не знаю, хочу ли этого на самом деле", – передает Трибуна слова горнолыжницы в программе In Depth with Graham Bensinger.


Вонн отметила, что могла сотрудничать с "Ред Булл", и очень хотела бы это сделать, но отказалась по семейным причинам: Линдси и хоккеист "Нью-Джерси" Пи Кей Суббан недавно объявили о помолвке.

Линдси Вонн - американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачёте (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и двукратная чемпионка мира. Рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах. Многими рассматривается как сильнейшая в истории горнолыжница в скоростных дисциплинах. Завершила спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года.
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