+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы: бело-красно-белый флаг не запрещен на стадионе

Глава отдела проведения соревнований и лицензирования литовской федерации футбола Максим Бехтерев рассказал, что на воскресном матче в Вильнюсе национальных команд Беларуси и Литвы не возникнет инцидентов, если болельщики принесут на арену бело-красно-белый флаг.



"Мы не видим большой проблемы, если кто-то пронесет этот [БЧБ] флаг на стадион. Да, он, возможно, несет политический посыл, и УЕФА считает футбол не местом для политиков. Но в официальном списке запрещенной символики я не увидел ни старого белорусского флага, ни чего-либо еще, что могло бы иметь отношение к воскресному матчу.

Поэтому мы не видим причин что-то запрещать — по крайней мере, пока", — цитирует Бехтерева delfi.lt.

Издание также сообщает, что во время хоккейного матча КХЛ между рижским и минским "Динамо" болельщик был выдворен с арены за то, что пронес бело-красно-белый флаг. Охранники подошли к зрителю, покрытому национальным белорусским флагом, и призвали покинуть рижскую арену: "Меня выгнали в первом матче сезона, на котором я присутствовал", — сказал хоккейный фанат Робертас Пильскунг газете Latvijas Avize, который сказал, что после матча ему позвонил представитель клуба и получил дополнительное предупреждение. Председателем наблюдательного совета клуба "Динамо" является Юрис Савицкис, глава Itera Latvija, компании, подконтрольной российскому энергетическому концерну "Роснефть". Правда, другой глава "Динамо" — председатель правления, бывший президент Латвии Гунтис Улманис — опроверг информацию о том, что клуб дал указание перед матчем с гостями из Беларуси не допускать появления на трибунах подобной атрибутики.

Как бы то ни было, подобных инцидентов в Вильнюсе быть не должно, — считает журналист delfi.lt.

Другое дело, что белорусские футболисты в дни после президентских выборов предпочли сделать вид, что происходящее в стране их не касается, поэтому многие белорусы просто отказались болеть за такую сборную. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]