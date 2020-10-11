



В финале соревнования 54-я ракетка мира нанесла поражение американке российского происхождения Софии Кенин (№ 6 в мировом рейтинге) — 6:4, 6:1.





Швёнтек не только впервые выиграла Roland Garros, но стала первой польской теннисисткой — победительницей турнира серии Большого шлема. На турнире она не проиграла ни одного сета, отмечает ТАСС





«Я счастлива, рада, что моя семья здесь, это просто сумасшествие. Два года назад я выиграла юниорский Большой шлем, и через какое-то время я уже здесь, — сказала Швёнтек. — Это был удивительный финал, я надеюсь, что Кенин в порядке, это был великолепный турнир для нее. Я была психологически стабильна и просто хотела играть агрессивно, но сегодня было сложно, и самое важное — я выиграла матч».





Roland Garros завершится 11 октября. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет 38 млн евро.